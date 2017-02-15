稽查學童交通車3起違規 苗縣府限期改善

2017-02-15 16:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗監理站今天與苗栗縣警察局交通隊、縣府教育處組成聯合稽查小組，鎖定頭份地區學童交通車，稽查16輛車中有3件違規，分別為1件超載、1件幼童專車載運7歲以上學童、1件變更座椅，除當場製單告發外，並由縣政府發函要求業者限期改善，另派員擇期複查。

苗栗監理站副站長鄭泉昌表示，依規定，幼童車有一定的規格，包括座椅的深度與間距都有嚴格規範，並不適宜拿來載送國小學童；因此，幼童專用車僅能載送2歲以上、未滿7歲兒童，常見違規情形為改裝及超載，一旦發生事故將威脅乘坐者安全。

鄭泉昌說，另有鑑於去年7月間發生的遊覽車重大火燒車事故，車上安全門引起外界重視，稽查過程也加強查核安全門是否正常開啟，及是否標示使用方式。

苗栗監理站表示，經稽查如有違規改裝座椅者，裁罰2400元到9600元；超載罰3000元到9000元；車輛逾期檢驗者，罰900元以上1800元以下，逾期6個月以上未檢驗者，註銷其牌照。

監理站呼籲安親班業者「將心比心」，把學童當作自家孩子呵護，切勿自誤誤人，也請家長們挑選補習班或學童課後輔導中心時，多加留心接送車輛的狀況，以維學童乘車安全。