| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市攔截雲林土雞 今傍晚確認染禽流感 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

稽查學童交通車3起違規 苗縣府限期改善

2017-02-15  16:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗監理站今天與苗栗縣警察局交通隊、縣府教育處組成聯合稽查小組，鎖定頭份地區學童交通車，稽查16輛車中有3件違規，分別為1件超載、1件幼童專車載運7歲以上學童、1件變更座椅，除當場製單告發外，並由縣政府發函要求業者限期改善，另派員擇期複查。

苗栗監理站副站長鄭泉昌表示，依規定，幼童車有一定的規格，包括座椅的深度與間距都有嚴格規範，並不適宜拿來載送國小學童；因此，幼童專用車僅能載送2歲以上、未滿7歲兒童，常見違規情形為改裝及超載，一旦發生事故將威脅乘坐者安全。

鄭泉昌說，另有鑑於去年7月間發生的遊覽車重大火燒車事故，車上安全門引起外界重視，稽查過程也加強查核安全門是否正常開啟，及是否標示使用方式。

苗栗監理站表示，經稽查如有違規改裝座椅者，裁罰2400元到9600元；超載罰3000元到9000元；車輛逾期檢驗者，罰900元以上1800元以下，逾期6個月以上未檢驗者，註銷其牌照。

監理站呼籲安親班業者「將心比心」，把學童當作自家孩子呵護，切勿自誤誤人，也請家長們挑選補習班或學童課後輔導中心時，多加留心接送車輛的狀況，以維學童乘車安全。

廣告
  • 苗栗監理站與苗栗縣警察局交通隊、縣府教育處組成聯合稽查小組，稽查頭份地區學童交通車16輛，超載、幼童專車載運學童、變更座椅等違規各一件。（圖由苗栗監理站提供）

    苗栗監理站與苗栗縣警察局交通隊、縣府教育處組成聯合稽查小組，稽查頭份地區學童交通車16輛，超載、幼童專車載運學童、變更座椅等違規各一件。（圖由苗栗監理站提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 學童交通車 幼童車 苗栗監理站
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：稽查學童交通車3起違規 苗縣府限期改善


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.