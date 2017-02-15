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可愛玳瑁「Hola」受困流刺網 復原良好明天野放
2017-02-15 15:58
〔記者林欣漢／基隆報導〕1隻一級瀕臨絕種保育類玳瑁「Hola」，去年9月在花蓮石梯坪漁港遭流刺網纏住，奄奄一息，經過4個多月的悉心照料，現已恢復旺盛活力，明天上午將到基隆八斗子車站對面的望海巷野放，讓「Hola」重回大海懷抱。
基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱指出，「Hola」體長32.8公分、體重3.72公斤，是一隻青少年的玳瑁，尚未成年，去年9月29日，牠在花蓮石梯坪漁港被發現遭流刺網誤捕，無法掙脫，脫水且營養不良，相當虛弱。
漁民將「Hola」送至海洋大學海龜救傷中心，經過4個多月的照顧，「Hola」已恢復應有活力，明天上午10點將到望海巷海灘野放，陳瑞濱表示，基隆去年將望海巷海域劃設「基隆市望海巷潮境海灣資源保育區」，復育海洋資源保護動植物，在這裡野放海龜，別具意義。
據海大及基隆動保所統計，去年海大海龜救傷中心共收容97隻海龜，收容原因包括擱淺63隻、漁民誤捕13隻、虛弱漂流15隻、死亡6隻。
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