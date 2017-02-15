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台灣燈會吸睛 日韓旅行團搭高鐵賞燈

台灣燈會偶戲春秋燈區、八米高的素還真戲偶。（記者黃淑莉攝）

2017-02-15  15:58

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林台灣燈會11日開燈後每天都吸引百萬人次賞燈，累計五天賞燈人潮已近千萬人次，許多民眾透過臉書直播、分享燈會照片，來台觀光的日、韓旅行團整團搭乘高鐵南下雲林賞燈。

雲林縣府承辦台灣燈會開燈後雖發生多起意外，塞車也引起許多民怨，但民眾參觀後多數給予正面評價，來自台北的吳小姐表示，今年的燈會比前幾屆桃園、台中燈會精緻好看，尤其是「偶戲春秋」、「鳯凰來儀」主燈，十分令人震撼，唯一遺憾是範圍太大一次逛不完。

高鐵雲林站表示，這幾天搭高鐵來雲林賞燈的旅客很多，其中有許多日本、韓國旅行團，反應相當不錯。

高鐵雲林站指出，燈會期間高鐵加開38班次列車，其中34班全車自由座列車且每天傍晚5點後停靠雲林站的班次，配合疏運賞燈人潮自由座車廂增為5節。

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  • 台灣燈會吸睛，日、韓旅行團搭高鐵到雲林賞花燈。（記者黃淑莉攝）

    台灣燈會吸睛，日、韓旅行團搭高鐵到雲林賞花燈。（記者黃淑莉攝）

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