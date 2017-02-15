噓，不要說…刮中2千萬 科技男憋著不告訴老婆

刮刮樂頭獎2千萬在台中刮出，台彩總經理黃志宜今天到彩券行慶賀。（記者蔡淑媛攝）

2017-02-15 16:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年第一張刮刮樂2千萬頭獎上週在台中刮出，這名中獎人是30幾歲的科技男，已經出面兌領獎金了！據了解，這名幸運的得主今年花了6萬元買刮刮樂試手氣，刮中頭獎2千萬很幸運，但他沒告訴任何人，也沒跟太太說，仍會繼續上班，先用獎金換新車、還房貸，剩餘的錢用來投資。

台彩總經理黃志宜今天特別到刮出頭獎的北屯區幸運商行慶賀，秀出中獎彩券和批購證明單。他說，這名中獎人每年過年都會買2本2千元刮刮樂（1張2千元，1本15張，共3萬元），最高曾刮出10萬元，認為有買有機會，而且中獎天註定，非常開心投資終於有回報，才能幸運刮出2千萬頭獎。

幸運商行今天大放鞭炮慶祝，吸引大批民眾沾財氣，黃志宜親自到場慶賀，與彩券行陳姓老闆娘發刮刮樂彩券和發財一元金，他說，今年過年期間共發行14期共286億彩券，有3個頭獎共415個百萬以上大獎，目前已刮出114個百萬元以上大獎，還有301個未刮出。