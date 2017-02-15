弦樂、管樂也玩能「脫衣」PK？張正傑把音樂會變好玩

張正傑親子音樂會，今年將上演管樂與弦樂的大PK。（記者劉婉君攝）

2017-02-15 15:47

［記者劉婉君／台南報導］大提琴家張正傑將於3、4月展開巡演，今年結合國內多位音樂會，要來一場弦樂與管樂的大PK，3月11日起巡演新竹、嘉義、台中市後，4月1日在台南文化中心演出，音樂家們還要進行樂器的「脫衣」PK，將樂器一節一節拆下，展現不同的音色。

「張正傑親子音樂會—弦樂管樂大PK」音樂會，台南場將於4月1晚上7點30分，在台南文化中心演藝廳舉行，每年都會有不同創意的張正傑，今年邀請小提琴林天吉、陳宜琳，中提琴許哲惠組成弦樂大軍，要與管樂大軍的長笛游雅慧、單簧管陳威稜、小號鄧詩屏、長號梁兆豐，一起用音樂較勁，還有沈玫伶的鋼琴演奏，看看究竟是弦樂器迷人，還是管樂器炫目？

音樂家們還會把管樂器一節一節的變不見，PK弦樂器一條一條弦卸下，看看誰能演奏到最後，另外還會展現伸縮喇叭如何讓聲音伸縮自如、變高變低，以及大小不一樣的弦樂器，展現出不同的音色，與大小朋友開心分享迷人的音樂。