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死江豚漂永安漁港 學術人員帶回研究

海巡署人員已將死亡江豚交由中華鯨豚協會人員帶回。（海巡署提供）

2017-02-15  15:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕上午10點多，長約1公尺的死亡江豚漂到新屋區永安漁港北堤測海面上，海巡署人員獲報前往查看，發現品種為「江豚」，已死亡多時，後續將交由中華鯨豚協會人員帶回作學術研究。

海巡署人員說，江豚已被國際自然保護聯盟的紅色名錄中列為「數據缺乏」與瀕臨絕種野生動植物。

上午10點多，民眾發現永安漁港北堤海面上，有黑色不明漂流物朝岸邊漂來，海巡署第二三岸巡大隊人員獲報前來查看，確認是已死亡的江豚，通知中華鯨豚協會人員前來勘驗，並帶回進行學術研究。

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  • 海巡署人員已將死亡江豚交由中華鯨豚協會人員帶回。（海巡署提供）

    海巡署人員已將死亡江豚交由中華鯨豚協會人員帶回。（海巡署提供）

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