中市觀旅局 率團訪越南推展觀光
台中市國際觀光發展協會與越南胡志明市旅遊協會簽訂觀光交流備忘錄。（圖由台中市觀光旅遊局提供）
〔記者歐素美／台中報導〕台灣觀光拚南向，今年目標要吸引200萬東協國家遊客來台旅遊，台中市觀光旅遊局長陳盛山率先帶隊前進越南推廣觀光，台中市國際觀光發展協會與越南胡志明市旅遊協會並簽訂觀光友好合作備忘錄，兩市觀光業界及官方將緊密加強節慶、美食、旅遊交易會等旅遊推廣合作，希望今年來台中的越南觀光客翻倍，至少5萬人次以上。
台中市政府觀光旅遊局長陳盛山本月13日率25人觀光業者推廣團前進越南，這也是台中市首度專程到越南推廣觀光。陳盛山表示，目前台中往返越南，除華信航空外，越捷航空並於今年1月15日開航，台中每週有多達22航次往返越南，交通十分方便。去年越南遊客到台灣近20萬人次，其中到台中只佔2萬人次，主因越南遊客對台中哪裡好吃、好玩、好看都不了解，希望2市簽訂觀光旅遊合作備忘錄後，能夠緊密加強2市的旅遊推廣合作。
這次台中市觀旅局邀集國際觀光飯店及一般飯店等同業公會理事長、入境旅行社、伴手禮及遊樂園業者20多人，組成觀光推廣團前進越南，引起越南旅行業者高度興趣，西貢旅遊及越旅遊等越南前2大旅行社高層分別與台中推廣團面對面對接觸，展開具體合作細節洽談。西貢旅遊集團表示，目前越南遊客多到台北及高雄旅遊，對台中比較陌生，希望台中業者盡快包裝有別於台北、高雄的行程，吸引越南遊客到台中旅遊。
備忘錄簽訂儀式由台中國際觀光發展協會常務理事及台中國際觀光飯店理事長廖國宏代表，與胡志明市旅遊協會會長阮氏越秋共同簽訂。駐越南台北經濟文化辦事處處長梁光中表示，去年台灣針對東協國家推動觀宏政策，簡化越南赴台簽證手續，促進越南遊客大幅成長。
台中推廣團這次並特別拜會胡志明市旅遊廳廳長裴佐黃武，裴佐邀請台中市觀光各界9月到胡志明市參加年度旅遊交易會，行銷台中市；推廣團也邀請裴佐廳長到台中市踩線，以了解魅力台中。
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