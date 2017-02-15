教長訪東港海事 宣傳青年儲蓄戶
〔記者林曉雲／屏東報導〕教育部長潘文忠今天訪視國立東港海事水產學校，該校為高職12年國教試辦前導學校，及全國海事水產類科學生技藝競賽金手獎得主學校，潘文忠趁機宣傳今年上路的「青年教育與就業儲蓄帳戶政策」，如學生不想直接升學，可善用這項政策，先就業後未來再進修就學，每個月可領1萬元、最長3年計36萬元。
東港海事校長黃再鴻表示，在跨領域選修課程上，電子科和水產養殖科結合，發展「智慧行動電子水產養殖系統」；水產食品科和航運管理科、家政科結合，運用電子商務發展特色產業；輪機科發展機械加工和船舶機電結合，是目前重要課程。
為迎接教育部長到來，東港海事由管樂隊同學吹奏迎賓樂曲；黃再鴻說，這群學生從完全看不懂五線譜、不知如何拿樂器，利用寒暑假及課餘時間努力練習，在105年全國音樂比賽屏東縣賽獲得優等成績，實屬不易，從學生歡欣的臉龐可看出，樂隊隊長船三甲學生曾子耘表示，高中生涯能看到教育部長，並吹奏歡迎樂，對他們是高中生涯難得的體驗。
學校內設有「輪機操車」模擬設備，負責解說的輪二甲學生劉建志表示，輪機人進入機艙，得先檢查油壓、水壓是否正常，再抄油、抄水、抄表，維修則需拆裝冷卻系統、潤滑系統、增壓機、汽缸蓋等課程。操作者只要戴上船長帽，登上控制台，操作拉桿，加車、減車，控制300匹馬力輪機引擎，即可體驗到親自操控輪船機艙的實況，教長潘文忠也試作模擬操車。
黃再鴻表示，東港海事於民國50年成立，初期僅招收漁撈、輪機各一班，為配合社會脈動趨勢，目前有輪機、水產食品、水產養殖、航運管理、家政、電子等6科30班職業類科，船舶機電、烘焙技術、商業資訊、餐飲技術科等9班實用技能班，全校1300多位學生，56年來培育無數海事水產人才，無論萬海海運公司、陽明海運公司或長榮海運公司，都有東水畢業生。
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標題：教長訪東港海事 宣傳青年儲蓄戶
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