小小孩就愛揪團噓噓 幼兒園無嘴貓廁所超夯

今年剛完工的花蓮北埔國小Hello Kitty全新廁所，深受幼兒園學生歡迎，意外增加幼童如廁次數，每節下課都吸引成群小朋友「揪團上廁所！」（記者王峻祺攝）

2017-02-15 15:34

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮北埔國小幼兒園自2年前打造米奇廁所後，中大班學生變得超愛「噓噓」，少了尿褲子的煩惱，校長丁嘉琦今年再加碼，一口氣完成多間主題廁所，其中因「無嘴貓廁所」的Hello Kitty磁磚太搶手，每節下課都吸引成群小朋友「揪團上廁所！」尿完還會依依不捨，想要多看幾眼。

一般學齡前幼兒多半有憋尿習慣，北埔國小趁著整修廁所之際，一連將其中9間廁所，融入主題情境，除打造友善性別廁所，超可愛的卡通磁磚、外牆、馬桶及小便斗，還意外在校園掀起一股「尿尿風潮」，增加學童的如廁次數。

今年剛完工的Hello Kitty全新廁所，因有雲林科技大學設計團隊指導，室內格局較以往明亮、通風，間數也比過去多，增加空間使用率，粉色系的如廁環境，不僅深受小女孩歡迎，就連小男生也超瘋狂，對隱身在小便斗內的青蛙更是愛不釋手。

校長丁嘉琦說，Hello Kitty廁所約花34萬元打造，磁磚、配色全由校方親自挑選，就連地磚都有象徵凱蒂貓的蝴蝶結，讓小朋友相當珍惜，自動自發維護廁所整潔，也養成定時上廁所、洗手的習慣，增強自理能力。

他說，目前9間主題廁所，除有米老鼠、米妮、航海王及凱蒂貓等可愛圖案外，還有以馬賽克磚拼貼而成的原民風格廁所，另具有中國風的復古味廁所，也將於近月完工，並增加蹲式馬桶長度，盼公用廁所能夠更具「家庭化」，讓師生不再懼怕在校如廁了。