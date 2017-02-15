馬術治療 慢飛天使初體驗

2017-02-15 15:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕八卦寮文教基金會2017馬術治療關懷兒童課程今天開訓，慢飛天使的初體驗有興奮、有害怕，但家長分享時指出，孩子本來來繩子都抓不住，現在可以跟著馬匹律動，「這小小進步是他努力很久的成果」。

家長張詩芳說，孩子四肢很軟、張力很弱，年前首次接觸馬術治療，原以為「騎了馬上就好了」，滿懷期待，但孩子一上馬就哭，身體瘋狂搖晃，看到親友在臉書上回應有點受到打擊，但她持續讓孩子接受馬術治療，現在已經看到成果。

馬術治療師黃國裕表示，小朋友聽到要去醫院復健可能就哭了，而馬術治療是藉由遊戲強化肌肉、動作平衡，會引發參與動機，他認為孩子的發展是身心靈相互搭配過程，馬術治療可以提升認知，達到全面性進步，不單是肢體動作。

課程在大樹區澳登堡馬術指導中心辦理，今年有12名分別罹患腦性麻痺、自閉症、發展遲緩及罕病兒童參加，八卦寮文教基金會董事長余政憲、高市社會局長姚雨靜、市議員邱俊憲、林芳如等人到場為慢飛天使們加油打氣。

姚雨靜指出，慢飛天使早期就導入適合療癒資源，可以在重要轉折點走向平順路程，不用領身心障礙手冊，馬術治療在早療中成本最高，但也是最和緩、小孩子接受度最高方式。

這次課程有12堂課，費用由八卦寮文教基金會支出。余政憲說，開辦馬術治療課程已經13年，成效每位家長感受不一樣，也因為孩子的狀況不同，由治療師、學術單位評估後分別安排課程協助。

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