高市道路挖掘管理中心 3月底上路

2017-02-15 15:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊重視「路平」﹗要求工務局提出具體精進作為；工務局經研議，決定在今年3月底成立「高雄市道路挖掘管理中心」，以單一窗口、合署辦公、統整協調等方式，提升道路挖掘工程整體品質。

工務局長趙建喬表示，高雄市道路挖掘管理中心首要任務，是從工程規劃、設計、施工至竣工保固，整個工程生命週期的協調及監控，並配合聯合開挖政策以減少重複挖掘，結合行動攝影技術監控施工品質，若有施工介面衝突、則即刻由管理中心人員即時協調解決。

趙建喬進一步指出，管理中心將透過資訊化作業，統整本市轄區內所有道路下管線圖資，建立各工程機關橫向聯繫的平台，也結合市府、管線業者、各工程主辦機關，協調道路挖掘相關事宜。

「高雄市道路挖掘管理中心」預定3月底，於市府財稅行政大樓12樓正式掛牌運作，目前中心建置相關工程及法規修訂已如期辦理中。