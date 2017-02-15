快訊明華園愛的波麗路台中登場
台文館3/1整合開館時間 手語App即起下載
2017-02-15 15:19
國立台灣文學館推出常設展手語導覽App。（記者劉婉君攝）
［記者劉婉君／台南報導］聽障者也能輕鬆接觸台灣文學了！國立台灣文學館邀請手語專家規劃「常設展手語導覽APP」，即日起開放下載，3月31日前下載，並寫下最喜歡的展覽介紹名稱，即可於台文館服務台換取紀念品，數量有限，送完為止。
台文館長廖振富表示，「常設展手語導覽APP」邀請手語研究專家中正大學語言所長張榮興、台南大學特教系教授邢敏華、聾人協會顧問顧玉山、聽障者鄭雍錡導演與台文館文化參與推動小組委員蔡世鴻一同討論，規劃過程由聽障者全程參加，研發出最符合聽障者需要的內容，再由專業人士以手語詮釋各項展示文物，希望讓聽障者在熟悉的手語指引下，親近台灣文學，也鼓勵更多聽障者走入博物館。
APP內容分為三個單元，包括關於台灣文學館、舊建築新生命及常設展手語導覽，選取後可進入細部項目，總計35則導覽項目，有文物介紹、創立歷程、參觀資訊、建築師介紹、建築歷史沿革等。
為了避免文物長時間照射光線，台文館自3月1日起整合開館時間，原本週五、六晚上開放取消，每週二至週日固定上午9點至下午6點開館。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 室友嘿咻超大聲 他做這件事讓對方馬上安靜...
- 機場捷運免費搭！明起發號碼牌自由試乘
- 老舊烏賊車加倍罰 業者籲設緩衝時間
- 新北環保局工會陳情：清潔獎金全面8000元
- 好友出遊1死1傷 仁愛院區女傷者情緒低落
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 洪秀柱領導出啥問題？ 葉匡時：5個副主席3個反
- 連漲5天後 歐股大致持平
- 朵思／靜靜透視 － 致大犬
- 毒殺金正男的2名女刺客 日媒：疑遭滅口殺害
- 韌帶斷裂後 歐陽妮妮生活變這樣
- 證券行情表、證券表格
- 北投溫泉水費漲 業者成本多17％
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 孫芸芸拋下老公 情人節自己紐約快活
- 「柚子」北川看NBA秒變小粉絲 20周年精選輯豪華推出
- 餐盒公會喊冤 政府應從源頭把關
- 邱惠美對決李婉鈺？ 童仲彥幫她回答！
- 筏子溪景觀營造啟動 今年底可見台中市「迎賓河」
- 轉虧為盈 「凱旋」善用公共衛生服務
- 汪笨湖傳辭世？成醫透露家屬同意拔管未離世
- 黃國昌嘆小黨經營辛苦
- 黑寡婦二度離婚 稱一夫一妻制不自然
- 金正恩派女特工 毒針暗殺長兄金正男
- 新化蟋蟀路燈 目前還保留4種
- 農會選舉將至 1女子至關農門口舉牌
- 全球政府大查稅 台灣成避稅天堂？
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 艾迪頓征日有信心 準備好了
- 曾國城夯麵大方送 高以翔人人有紅包
- NBA》豪哥好朋友脫魯 李伊被爆熱戀「丹麥甜心」
- 兄弟轉型驗收 「第一砲」開紅盤
- 旺宏Q1續獲利 Q2可望脫離全額交割
- 「辛然配」杜哈合擊 小詹無緣8強
- 毒販親兄弟明算帳 母痛斥「沒救了」
- 尷尬！ 挺柱人士抗議 姚江臨誤喊成姚立明
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taxi driver faces 15 years in jail for sexual assault
- 移送毒蟲販毒3罪 警方遭地檢署打臉「全不起訴」
- 壁咚始祖淪魯蛇 福士蒼汰脫單全靠他
- 法律白話文小學堂》過勞之島是怎麼煉成的？勞基法的工時制度如何提升台灣競爭力
- 里長嗆「市長能不能等」 柯P：還有6年、我比郝快
- 小嫻淚訴天生沒子宮 盼代理孕母在台合法
- 國道車禍33位罹難者 預計19日火化
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台文館3/1整合開館時間 手語App即起下載
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分