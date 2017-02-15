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台文館3/1整合開館時間 手語App即起下載

國立台灣文學館推出常設展手語導覽App。（記者劉婉君攝）

2017-02-15  15:19

［記者劉婉君／台南報導］聽障者也能輕鬆接觸台灣文學了！國立台灣文學館邀請手語專家規劃「常設展手語導覽APP」，即日起開放下載，3月31日前下載，並寫下最喜歡的展覽介紹名稱，即可於台文館服務台換取紀念品，數量有限，送完為止。

台文館長廖振富表示，「常設展手語導覽APP」邀請手語研究專家中正大學語言所長張榮興、台南大學特教系教授邢敏華、聾人協會顧問顧玉山、聽障者鄭雍錡導演與台文館文化參與推動小組委員蔡世鴻一同討論，規劃過程由聽障者全程參加，研發出最符合聽障者需要的內容，再由專業人士以手語詮釋各項展示文物，希望讓聽障者在熟悉的手語指引下，親近台灣文學，也鼓勵更多聽障者走入博物館。

APP內容分為三個單元，包括關於台灣文學館、舊建築新生命及常設展手語導覽，選取後可進入細部項目，總計35則導覽項目，有文物介紹、創立歷程、參觀資訊、建築師介紹、建築歷史沿革等。

為了避免文物長時間照射光線，台文館自3月1日起整合開館時間，原本週五、六晚上開放取消，每週二至週日固定上午9點至下午6點開館。

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    國立台灣文學館推出常設展手語導覽App。（記者劉婉君攝）

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