平溪櫻花初綻 桃花、玫瑰爭妍

平溪山櫻花已經有五成盛開，到三月中都是賞花期。（記者林欣漢攝）

2017-02-15 15:06

〔記者林欣漢／新北報導〕平溪櫻花開了！種有3000多棵山櫻花的平溪，已逐漸舒展容顏，目前已經有一半以上綻放笑魘，到月底前都是盛開期，除了櫻花，在地里民也在平溪老街上種植上千株紅、黃、粉紅色的玫瑰及鳳仙花，百花爭妍熱烈迎接遊客到訪。

平溪區長陳聖聰說，今年櫻花花期較晚，元宵後櫻花才紛紛開花，目前在平湖環山道路櫻花已盛開，灰窯農路沿途也有櫻花，往靈巖寺道路與靈巖亭旁山櫻、桃花都陸續綻放，相當美麗，到3月中都是賞花期，散佈於山林間賞花路線上的10座涼亭也已修繕完工，迎接踏青賞櫻民眾到訪。

民政局地方自治科長陳耀川指出，平溪轄內有多座供民眾休憩的涼亭極具特色，觀音巖寺旁公園的五角亭、環山道路四方涼亭，以及汐平公路三坑亭，都是原木打造，其中，三坑亭亭柱題上「平路探幽舊橋彎口山亭憩」、「溪坑拂爽老礦坑前野鳥迎」對聯，讓遊客在亭中更能明顯感受得到詩情畫意，花期間也常有熱心居民在亭中奉茶。

除了櫻花半數初綻，平溪老街在地石底里長王如鈺和老街居民組成護花志工，在老街邊坡花臺種滿近千株的玫瑰及鳳仙花，每天輪流守護，讓賞花民眾一路上驚喜不斷，呂姓遊客說，每年都會到平溪賞櫻兼放天燈，處處是景，不用到武陵或陽明山人擠人，是另類的賞花秘境。