友力被撤照 業者：逾百位司機生計受影響

2017-02-15 15:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道五號重大車禍釀33死悲劇，友力通運有限公司被撤照，桃園市遊覽車同業公會成員上午前往桃園市新屋區探視友力的黃姓負責人時感嘆，友力撤照，讓靠行的其他110多輛遊覽車司機生計都會大受影響。

蝶戀花旅行社武陵農場賞櫻團13日晚間發生重大車禍，肇禍遊覽車登記在友力通運有限公司名下，交通部長賀陳旦事後宣布撤銷友力營業執照，友力負責人黃河清喊冤，蝶戀花的16輛遊覽車只是靠行，從車輛到駕駛都由蝶戀花管理，撤銷營業執照對友力並不公平。

桃園市遊覽車同業公會成員上午前往友力通運有限公司，他們也抱不平地說，友力通運只有4輛車、4位司機，靠行的有110多輛遊覽車，如今交通部撤照，其他靠行車全受到波及，不能出車、禁止異動，讓司機們叫苦連天，希望政府追究責任的過程中，也別罔顧其他司機的生計。