110年老校拆除重建 297生組合屋上課說好玩
2017-02-15 15:02
百年老校拆剩1棟，明年將有新風貌。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕1907年創校的高市鼓山區鼓山國小已滿110年歷史，因3棟校舍耐震度不足，只剩1棟作為辦公室，297名學生全部在組合屋上課，因為教室外就是操場，裡頭又有冷氣，學生直呼「好玩」，家長也滿意，新校舍預定明（107）年6月完工。
教育局長范巽綠今天參加動土典禮，她強調校舍設計過程「由下而上、擴大參與」，因為鼓山國小是哈瑪星社區的教育精神象徵，特別納入地方耆老及文史團體意見，融入拱型迴廊、斜屋頂、紅磚等早期建築特色，可望成為高雄新地標，感謝學校團隊及家長會的努力。
校長陳慶盛指出，拆除的3棟校舍，分別於50、60、80年代落成啟用，因耐震度不足，必須拆除，為避免多次拆建干擾教學，所以決定一次拆除，另安排學生在組合屋上課，共有18間教室，完工後的新校舍為4層樓建築，有28間教室、1間禮堂兼活動中心。
為避免組合屋教室內部悶熱，屋頂使用具隔熱效果的塗料及遮陽設施，並裝設冷氣，教學設備足夠，並保留操場紅土、籃球場與簡易棒球場，活動空間不缺；師生從兩邊側門進出，不行經工地，以保障安全。
范巽綠強調，她曾參與921大地震後的學校重建工作，當時建造很多組合屋教室，她肯定陳慶盛與家長會長吳啟彰等團隊的努力，讓師生安心且舒適地上課，這次經驗值得其他學校參考。
鼓山區鼓山國小原名「打狗學校」，專收日本高級官員及富商子女，為日治時期的貴族學校，如今不僅是高雄少數的百年老校，更是哈瑪星社區唯一的小學。
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