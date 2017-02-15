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罹難者家屬逼問「車誰的？」 負責人低頭不語

領隊的老婆直接把麥克風拿給周繼弘詢問「車子是誰的」，周繼弘低頭不語。（記者羅沛德攝）

2017-02-15  15:00

〔記者陳紜甄／台北報導〕國道五號13日晚間發生重大死亡車禍，造成33人死亡。今下午蝶戀花旅行社負責人周繼弘與旅行公會代表，在第二殯儀館召開治喪流程協調會。會議剛召開不久，會議現場罹難者家屬就發怒表示，都還沒交代，就想要急著在19日發引火化嗎？是要逃避什麼嗎？

司機康育薰的堂弟表示，死亡還不到2天，蝶戀花與友力通運都沒說什麼，然後今天就要談治喪流程，心裡非常不舒服，「沒人會來談這東西啦！」他憤怒表示，他們還在媒體亂放話說，車子是司機的，「掛在我們名下，屁話！」我們屬於弱勢人，幫你們賣命，還說不是你們員工！他甚至表示，林全今早還以為車子是我哥的，詢問我3次。

現場罹難者領隊的老婆甚至直接把麥克風拿給周繼弘詢問「車子是誰的？！」

司機康育薰女兒康宜甄現場怒喊「你有沒有辦法證明，那車子是我爸爸的？為什麼都推到我爸身上？」在現場家屬不斷逼問下，周繼弘都低頭不語。

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