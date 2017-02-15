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靈鷲山捐贈災情勘查車 新北消防局受惠

靈鷲山慈善基金會災情勘查車、軍刀鋸及安全氣囊保護套組等裝備給新北市消防局。（記者林欣漢攝）

2017-02-15  14:44

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市靈鷲山慈善基金會今天捐贈1輛災情勘查車、軍刀鋸及安全氣囊保護套組等裝備給新北市消防局，由局長黃德清代表接受，黃德清說，消防勤務不畏天候、不捨晝夜，此次捐贈善行有助於貢寮救災。

這項捐贈儀式今天在福隆青少年活動中心舉行，由靈鷲山性月法師將勘查車鑰匙交給黃德清，黃並回贈感謝狀。現場同時舉辦寒冬送暖捐助弱勢民眾民生物資活動，場面溫馨。

媒介此次捐贈的貢寮區長陳文俊、仁里里長吳勝福表示，貢寮山區多，捐贈的災情勘查車及軍刀鋸等設備可增加消防局的救災效率，也藉此拋磚引玉，讓社會大眾關心防災及救災安全。

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  • 靈鷲山捐贈災情勘查車給新北市消防局。（記者林欣漢攝）

    靈鷲山捐贈災情勘查車給新北市消防局。（記者林欣漢攝）

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