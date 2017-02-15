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惡劣到不行！嘉縣東石再發現200多隻棄置死禽

2017-02-15  14:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉六腳大排出海口日前發現20多袋、70多隻棄置死鵝，防疫人員昨天往上游追查，沿線竟發現40多袋雞、鵝等棄置死禽，共230多隻，今天早上嘉義縣家畜疾病防治所人員清理打撈並採樣送驗，而警方也已介入調查，追查不肖業者。

嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖表示，原本擱淺位置清理完畢後，防疫人員持續往上游清查，陸續發現用飼料袋裝的死禽，已進行消毒，並清理銷毀。

嘉義縣長張花冠表示，已請嘉義縣警局進行調查，調閲畜牧養殖區熱點的橋樑和路口監視器，追查棄置業者；李建霖指出，任意棄置斃死禽畜，可依廢棄物清理法處6千元以上3萬元以下罰鍰；情節重大移送法辦，最重可處5年以下有期徒刑併科罰金300萬元；此次若追查到丟棄動物屍體的飼主，將依動物傳染病防治條例重懲，若因此致疫情蔓延或散播者，處三年以下有期徒刑或拘役，得併科100萬元以下罰金，並可依傳染病防治法第二十三條開罰6萬以上30萬元以下罰鍰。

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  • 嘉義縣防疫人員在六腳大排沿岸清理棄置死禽，並進行消毒。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣防疫人員在六腳大排沿岸清理棄置死禽，並進行消毒。（記者林宜樟翻攝）

  • 嘉義縣防疫人員在六腳大排沿岸清理棄置死禽。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣防疫人員在六腳大排沿岸清理棄置死禽。（記者林宜樟翻攝）

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