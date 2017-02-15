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石門水庫蓄水量破6成 一階限水21日恐成真

石門水庫蓄水量破6成，一階限水21日恐成真。（記者李容萍攝）

2017-02-15  14:17

〔記者李容萍／桃園報導〕苦等春雨不來，石門水庫水情吃緊，昨晚8點石門水庫水位234.13公尺、蓄水率59.99％，蓄水率已不到6成，水利署北區水資源局表示，是否實施一階限水，仍待21日經濟部水情會議決定。

包括新北市板新地區及桃園地區水情燈號自二月三日起由代表「水情正常」的藍燈調為「水情稍緊」的綠燈外，水情燈號黃色、橙色、紅色分別代表「一階限水」、「二階限水」、「三階限水」；截至今天下午一點，水庫大壩水位233.98公尺（2月底營運規線的嚴重下限水位為223公尺，水庫呆水位為195公尺）。

北區水資源局副局長邱忠川表示，目前水庫水位每天下降約30公分，是否一階限水仍由經濟部21日召開水情會議討論，一階限水是採取夜間減供（晚間11點至次日5點減壓供水），對於民眾生活影響不大。

北水局預估石門水庫若是持續3個月沒有有效降雨，二階限水緊接而來，限水對象用水大戶、洗車業等業者將會受到衝擊外，一旦實施三階限水，將採分區輪流供水，水情再惡化，則依優先順序定量定時供水，屆時所有用戶都會受影響。

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  • 全台水情燈號。（記者李容萍翻攝）

    全台水情燈號。（記者李容萍翻攝）

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