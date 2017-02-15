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文總將審核蔡英文入會案 執委出席過半 苗栗疑似山區起火 黑煙直沖天際 明華園愛的波麗路台中登場
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文總開會 台積電董事長張忠謀現身談傷勢

中華文化總會執委會議，張忠謀帶著眼眶傷勢出席。（記者潘少棠攝）

2017-02-15  14:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕中華文化總會今天舉行執行委員會議，執委之一、日前在美國跌倒受傷的台積電董事長張忠謀也出席，媒體問到是否因為該會很重要才出席、蔡英文是否應當文總會長等，張忠謀都沒有回答。

今天是張忠謀受傷後首度在台灣公開接受訪問，他談到傷勢，表示上週已經痊癒，並開始上班，但觀察張忠謀右眼仍有明顯擦傷。

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