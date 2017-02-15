改善遊覽車司機過勞 立委提案修法嚴懲
2017-02-15 14:15
〔記者陳鈺馥／台北報導〕「武陵賞櫻一日遊」遊覽車在國道匝道翻覆，造成33死、11人輕重傷，外界質疑司機過勞為肇因之一。親民黨立委李鴻鈞今日提出「公路法部分條文修正草案」，新增運輸業者未依勞基法規定，而讓司機過勞駕駛，主管機關可視情節輕重，不經限期改善，直接停止其營業執照。
李鴻鈞表示，國內遊覽車司機過勞已成常態，駕駛難以按照「勞基法」獲得合理休假和休息，徒增加意外發生風險，希望藉由修「公路法」，規定汽車運輸業者須依勞動法規，進行駕駛人合理工時調度、駕駛行程規劃。
為降低交通事故發生時的傷亡，李鴻鈞也提案修正「道路交通管理處處罰條例」，要求汽車行駛於高速公路或快速道路時，駕駛及所有乘客應繫安全帶，違者可處駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 司改國是會議分組名單 最快傍晚揭曉
- MLB》手肘韌帶撕裂傷 新人王大熱門恐提前報銷
- 翁啟惠否認貪污 檢痛批：不知利益迴避
- 餐盒公會喊冤 政府應從源頭把關
- 黑幫入黨風波未了？傳金錢豹酒店妹「被團購」
- 醜聞纏身帶衰羅大佑 袁惟仁辦演唱會只賣出2成
- 東琉碼頭招商未營運 縣府解約
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 百年前賴和詩句 記述北港燈節情趣
- 韌帶斷裂後 歐陽妮妮生活變這樣
- MLB》克蕭力勸道奇簽這位老將 2故事秒懂為什麼
- 客語介紹景點 福龜童當導覽
- 撞車引來警方關心 毒品案通緝男子被逮
- 勞倫斯體育獎》3金得主同獲肯定 這兩隊讓英美瘋狂
- 台南運將下午到警局抱怨 深夜跳快速道路不治
- 徐國勇臉書緬懷汪笨湖 知汪仍在世後秒刪
- 文總將審核蔡英文入會案 執委出席過半
- 多明尼加記者 臉書直播新聞時遭槍殺
- 桃園百年古厝雙屍命案 主嫌道歉賠償更審輕判25年
- 酒駕逃竄撞壞4車 警開槍成功逮人
- （影音）施易男強忍悲痛 今送別慈母小明明
- 深坑老街半夜瓦斯味好重 原來是挖破了！
- 提案放寬遊覽車車齡限制遭批 葉宜津：有人在傷口上灑鹽
- 自由廣場》談蔡英文「台灣人的骨氣」
- 導遊「蕭帥」 命喪熱愛的工作
- 測試完成 杜拜7月起推無人機載客
- 減薪不可怕 郭阜林怕再受傷!
- 《焦點評論》書香拼圖
- 頭份代表會副主席補選 陳學琳接任
- 半百男星祝女兒情人節快樂 反遭嗆「情人太多」
- 他假冒軍情局少將 北京政協委員也被騙200萬
- 移送毒蟲販毒3罪 警方遭地檢署打臉「全不起訴」
- 汪笨湖病重臥床照曝光 金恆煒、呂秀蓮探視面凝重
- 李大維晤海地前後任總統
- 等了20年 北大安置宅終完工
- 自由廣場》落後義大利20年
- 文化部交通部簽約 打造世界第一鐵道博物館
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：改善遊覽車司機過勞 立委提案修法嚴懲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分