改善遊覽車司機過勞 立委提案修法嚴懲

2017-02-15 14:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「武陵賞櫻一日遊」遊覽車在國道匝道翻覆，造成33死、11人輕重傷，外界質疑司機過勞為肇因之一。親民黨立委李鴻鈞今日提出「公路法部分條文修正草案」，新增運輸業者未依勞基法規定，而讓司機過勞駕駛，主管機關可視情節輕重，不經限期改善，直接停止其營業執照。

李鴻鈞表示，國內遊覽車司機過勞已成常態，駕駛難以按照「勞基法」獲得合理休假和休息，徒增加意外發生風險，希望藉由修「公路法」，規定汽車運輸業者須依勞動法規，進行駕駛人合理工時調度、駕駛行程規劃。

為降低交通事故發生時的傷亡，李鴻鈞也提案修正「道路交通管理處處罰條例」，要求汽車行駛於高速公路或快速道路時，駕駛及所有乘客應繫安全帶，違者可處駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。