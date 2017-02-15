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不知蝶戀花遭停業 民眾購票不成直呼可惜

2017-02-15  14:05

〔記者張凱翔／台北報導〕前日蝶戀花旅行社武陵賞櫻團在國道發生近30年最慘重意外，造成33死、11傷，昨遭觀光局勒令停業，北市勞動局今更第2次勞檢。但有民眾竟不知蝶戀花已遭停業，前來打算購買一日遊行程，記者跟民眾說明意外後，來購票民眾認為意外發生是運氣太差，如果蝶戀花有再賣票還是會買，另有民眾表示「俗又大碗」買不到了好可惜。

前來購票的李小姐從事房仲業，她參加過好多次蝶戀花的行程，給人感覺都很好，景點多、行程充足、價錢又便宜，有時候1個月就會去2、3次。而且參加類似旅遊團的民眾多是退休人士，有錢有閒，她還可以順便談房仲業務衝業績。記者問她知道意外發生後如果可以買票還打算參加旅遊團嗎？她說意外發生運氣真的太差，不覺得會發生在自己身上，因此她仍會買票；而且就算蝶戀花歇業，也還有很多類似業者，不差這一家。

另一位路過圍觀勞檢的民眾陳小姐說，她雖沒參加過蝶戀花的行程，但周遭有不少朋友都喜歡參加類似的一日遊，這種行程主打「俗又大碗」，事前不用自己規劃行程，路上也免去舟車勞頓，到景點負責玩就好，對很多人都有吸引力。上午許多民眾聽聞蝶戀花遭觀光局勒令停業前來退費，也紛紛表示有參加過幾次類似的一日遊行程，都覺得划算又好玩，重點是省時省力又省錢，意外發生後對類似一日遊的行程不會覺得吸引力下降。

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  • 有民眾不知蝶戀花遭勒令停業，今日路過想要購票不成直呼可惜。（記者張凱翔攝）

    有民眾不知蝶戀花遭勒令停業，今日路過想要購票不成直呼可惜。（記者張凱翔攝）

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