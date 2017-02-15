討媽祖歡喜 夫妻自製巨無霸大枝香陪進香

蔡嘉彰與妻子製作大枝香，迎接白沙屯媽祖到北港進香。（記者陳燦坤攝）

2017-02-15 14:10

〔記者陳燦坤／雲林報導〕為向白沙屯媽祖表達虔誠之意，北港鎮民蔡嘉彰夫婦花費半個月，製作9枝巨無霸大枝香，委託朋友扛著進香，蔡嘉彰夫婦今年製作的大枝香，其中兩根大枝香加長、加重，希望討媽祖歡心。

蔡嘉彰及馬偉伶夫婦製作的大枝香重量都超過30台斤，其中兩根則重達40餘台斤，兩人花了半個月製作9枝大枝香，目的就是為了迎接苗栗白沙屯媽祖到北港進香，兩人從3年前向媽祖許願，每年都親手製作大枝香，託友人黃谷江扛著陪媽祖進香，也恭送回苗栗。

夫婦兩人經商，從未接觸製香業，大枝香從無到有都是憑想像完成，希望藉此討媽祖歡心，去年兩人製作6根大枝香，今年則加碼製作9根，因大枝香抹上的貢末厚，易龜裂，所以今年提早製香，若發現裂縫可及早補平。

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