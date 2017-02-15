台南北門區志發表 9旬耆老熱情令人感動

2017-02-15 14:09

［記者王涵平／台南報導］台南縣市合併後第1本地方志「北門區志」今日正式發表，學者田調過程對於9旬耆老的熱情相當感動，盼區志成為文化、歷史與傳承的重要參考書。

北門區公所在公所前熱鬧舉辦北門區志新書發表暨感恩會，北門國小木鼓團熱鬧開場，49萬多字的北門區志歷時17個月編纂完成。

北門區長曾榮嘉表示，感謝北門旅外企業家及廟宇熱心贊助300多萬元，以及建國科技大學願意以最短的期限、最低的報酬承接「艱困的工程」，台南縣市合併升格直轄市後，北門鄉改制「區」，希望透過「北門區志」編纂，為北門記載地理歷史、河川人文、政經社會、聚落產業、宗教觀光等，留下可供回憶，研究參考的史料。

計畫主持人建國科大助理教授連慧珠表示，編纂過程最艱難的是清代史料幾無留下，而日治時期的史料也需翻譯大量日文，投入近20位人力進行資料整理、分析與考證，此外，令人印象深刻的是族譜得靠訪談地方耆老，不少90多歲的耆老記憶相當好，表達也很清楚，令人感動。