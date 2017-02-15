百歲老松遭毒死賣地 民眾轟花縣府制度殺樹

花蓮市民德一街、民權四街路口一棵百歲老琉球松，縣府農業處及樹木保護委員會13日才依法解除列管，今天就有工人砍樹整地。（記者王錦義翻攝）

2017-02-15 13:59

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市民德一街、民權四街路口一棵百歲老琉球松，去年9月遭人蓄意灌酸剝皮致死，縣府農業處及樹木保護委員會13日才宣告搶救無效，依法解除列管，今天就有工人砍樹整地，許多民眾更是罵聲一片，怒批縣府制度殺樹，殺死老樹竟讓地主成最大受益者。

花蓮黑潮基金會志工賴威任說，這棵由花蓮縣政府列管的老樹命運多舛，去年9月底發現遭人蓄意倒入硫酸企圖殺害，儘管縣府後來介入進行搶救，但13日縣府主動宣告死亡同時解除老樹列管，今天老樹就被砍除，這案先前僅裁罰16萬元，而老樹地主宣稱其土地市價約3、4千萬元，這個案例終將成為最壞示範，後續產生的破窗效應會讓其他老樹面臨相同的危險。

賴威任認為縣府不但不能解除列管，更應依照「文化資產保存法」報請行政院農委會依法將老樹列為自然紀念物原地保存，或是在「花蓮縣樹木保護自治條例」修法增列「老樹若因人為蓄意傷害致死，老樹則應原址保存」以宣誓政府保護老樹的決心，不然花蓮縣政府的沉痛與遺憾都只是嘴吧說說而已。

楊姓地主去年則喊冤認為是目前制度害了這棵樹，他當時說，已經準備百萬元請非常專業的移樹公司，寫移植計畫平移5公尺，但送縣府審核4次都被拒絕，就算是簽署保證存活的切結書還是被打槍，折騰了快4年還是不准，政府列管了老樹，又不准人民動私人財產，這棵樹是官僚制度下的受害者。

縣府農業處長羅文龍對此表示沉痛與遺憾，並嚴厲譴責不法人士危害老樹的行為，農業處指出，案發後立即委請縣警察局協助緝凶，查明破壞原因；縣府並依樹木保護自治條例相關規定開罰，並由警方移送檢調單位；去年10月邀請樹木保護專家救樹，11月第3次前往現場巡視，樹幹保水功能不佳，並予重新包紮；今年1月9日第4次勘查，樹木枝葉雖已9成黃化，岌岌可危，農業處仍不放棄繼續搶救，但2月8日邀集樹委會組專案再次勘查，松樹已全株黃化枯死，沉痛決定依法解除列管。