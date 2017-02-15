北市公立幼兒園新增480名額 5/24起報名

北市公立幼兒園106學年度新增16班、480個名額，圖為公幼學童上課情形。（記者蔡亞樺攝）

2017-02-15 13:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕公立幼兒園員額供不應求，北市教育局今宣布，106學年度公立幼兒園增加16班、釋出480個名額，5月24日至26日採3階段招生，為防範越區就讀，幼兒除了須設籍北市，還增加父母一方或直系血親尊親屬或監護人共同設籍於1戶的新規定。

106學年度新增16班、480名額，分別是民族、永春、長安、五常、華江、舊莊、成德、修德、社子及芝山國小等10所國小附幼各增設1班，以及文湖與和平婦幼各增設2班，另中正幼兒園完成校舍補強工程，恢復招收5班。

教育局長曾燦金指出，公幼去年錄取率約6成9，今年增加名額，錄取率可望突破7成，也希望在6年內達成公、私幼7比3，公幼、非營利與私立幼兒園達成4：3：3，提供平價優質的幼兒園，這也是柯市長的的幼兒教育政策目標。

教育局表示，公幼招生從5月24日至26日受理報名，採分階段辦理登記、報到、抽籤，登記時間為上午8點半至下午1點，登記人數超額於當日下午2點起抽籤，採電腦抽籤方式，錄取者下午2點至4點辦理報到，凡年滿2足歲至入小學前的適齡幼兒，須設籍北市，且須與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍1戶的資格。

此外，教育局表示，優先入園順位也新增「排富條款」，原家有兄姊就讀該園或該國小一、二年級的幼兒，其父母所得稅率未達20％，就符合優先率取的資格。