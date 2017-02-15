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病死家禽一丟再丟 嘉義東石又出現40餘袋動物屍體

嘉義縣東石鄉近日屢次出現病死家禽遭棄置的事件。（資料照，記者林宜樟翻攝）

2017-02-15  13:57

〔即時新聞／綜合報導〕H5N6禽流感疫逐漸延燒，嘉義縣東石鄉副瀨村六腳大排出海口前天（13日）被人丟棄20多袋死鴨，好不容易處理完後，今日又出現40多袋鵝屍和雞屍，地方防疫所連忙僱工打撈起來採集檢體，目前檢驗報告還未出爐。

據《聯合報》報導，這40多袋的家禽屍體共有230餘隻，在大排中載浮載沉，防疫所雇用工人撈起後，將相關檢體交由畜衛所，以查清這些雞鵝是否因禽流感而死亡。

隨後這批家禽屍體被清運到焚化爐進行銷毀，並於現場周遭消毒，為了避免丟棄動物屍體的狀況一再發生，當局會開始調閱相關監視器以找出嫌犯。

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相關關鍵字： H5N6 H5N6禽流感 家禽 病死禽畜 禽流感
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