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平湖上的天秤 司法文物聯展具時代意義

澎湖地檢署歷屆檢察長，不少已位居要職，返澎參加司法聯合文物展。（記者劉禹慶攝）

2017-02-15  13:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕集合澎湖警調檢院監5大司法單位，今在文化局中興畫廊舉行司法檔案展，並以澎湖台語諧音平湖上的天秤為展出主題，歷任澎湖地檢署檢察長不少都位居要職，包括法務部政務次長張斗輝、最高檢察署檢察長顏大和等人都返澎參加。

以往給外界剛硬刻板印象的司法單位機關，澎湖首次展出司法文物聯合檔案，今日在文化局中興畫廊開幕，除歷屆澎湖地檢署檢察長外，還有台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、高等法院高雄分院長李彥文、高等法院高雄地檢署檢察長楊治宇及澎湖縣長陳光復、副議長陳雙全等人都參與盛會。

由於一次集合5大司法單位，佈展也特別依照刑事案件調查、偵辦、審理、執行及矯正流程，分為警、調、檢、院、監有系統介紹，並參佐各單位代表顏色區分，創全國司法文物檔案展先例，讓參觀民眾藉由系統式佈展，了解我國司法程序，建立正確法律觀念，有助於法治教育推廣。

另外澎湖地區司法文物聯合檔案展，也為澎湖保留不少珍貴史料，包括華航空難、復興空難調查報告，還有海研五號沈船調查、鼎灣寫作文學興起、調查器材演變及歷史建物與沿革等；甚至民國56年澎湖彈藥庫大爆炸等，都在展出資料之列，成為歷史縮影，相當具有時代意義，歡迎民眾踴躍參觀。

澎湖地區司法文物聯合展，刻在文化局中興畫廊展出。（記者劉禹慶攝）

澎湖地區司法文物聯合檔案展，早期通訊設備也在展品之列。（記者劉禹慶攝）

司法也有柔性的一面，司法文物聯合展以人形立牌提供民眾拍照。（記者劉禹慶攝）

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