雲林禽流感疫情升溫 西螺將設檢疫站

雲縣府將設檢疫站所有化製車須先消毒才放行。（圖由縣府提供）

2017-02-15 13:36

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣1個半月內爆13場禽流感，撲殺12萬7千多隻家禽，縣府防疫應變中心一級開設，明天將於西螺設置檢疫站，任何進出縣境化製車輛須先完成消毒才會放行。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，全縣13場禽場確定感染禽流感，均已完成撲殺，目前還有2場出現異常死亡，完成採樣化驗，結果將於明天出爐，防疫所也做好相關準備。

鄭安國說，國內禽流感疫情升溫，並已檢驗出可能禽傳人的H5N6病毒，縣府應變中心即日起一級開設，防疫物資與人力均已備妥。

鄭安國指出，縣府明天於西螺道之驛設置檢疫站，所有化製車必須先至檢疫站消毒，才能將禽屍載至化製廠，為期1個月；另所有進出屠宰場禽車都必須有出場消毒證明，才能出場，避免移動污染源散發病毒。

針對高風險禽場訪視範圍，由目前半徑1公里擴大至3公里，每半個月採樣送驗一次，3至5公里範圍水禽每月採樣一次，陸禽觀察健康狀況。

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