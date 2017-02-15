動保處網站認養寵物專區 協尋、認養毛小孩
2017-02-15 13:32
〔記者聶瑋齡／台北報導〕因應動物保護法「零安樂死」政策，北市動保處鼓勵認養代替購買，在動保處的網站旁設置認養寵物專區，其中，「每日收容公告」與「推薦認養」區塊，每日吸引民眾點閱。
每日收容公告區，是在台北市動物之家每日點交收容的貓犬進行公告，來源包括動物救援、動物管制、民眾拾獲或民眾不續養等，主要提供給家犬貓走失的飼主協尋家犬貓使用；推薦認養區則是已經開放認養的犬貓資訊，點選進去即可看見寵物的狀態，如性別、年齡、品種與顏色等，讓想認養的民眾認識寵物的資訊與狀況。
每日收容公告區，貓、犬公告7日後經動保處評估健康行為適於認養後開放民眾認養，經第一次與貓狗接觸、填寫申請書、核對相關證件、健康檢查、諮詢協助服務後即可帶認養的貓、狗回家，且須繳交晶片植入手續費250元、狂犬病預防注射費200元。
動保處處長嚴一峯說，現動保處正建立e化系統，希望透過更便捷 、即時與行動化的SOP讓狗進來的一小時內能上網公告或通知主人。
此外，民眾亦可下載「台北市動物福利APP」，提供台北市動物之家、台北市流浪貓保護協會、台北市愛兔協會、台灣動物協會、台灣愛貓協會與台灣防止虐待動物協會等5家民間動物保護團體最新、最即時的犬、貓及兔子的認養資訊與開放認養時間。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 司改國是會議分組名單 最快傍晚揭曉
- MLB》手肘韌帶撕裂傷 新人王大熱門恐提前報銷
- 翁啟惠否認貪污 檢痛批：不知利益迴避
- 餐盒公會喊冤 政府應從源頭把關
- 黑幫入黨風波未了？傳金錢豹酒店妹「被團購」
- 醜聞纏身帶衰羅大佑 袁惟仁辦演唱會只賣出2成
- 東琉碼頭招商未營運 縣府解約
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 百年前賴和詩句 記述北港燈節情趣
- 韌帶斷裂後 歐陽妮妮生活變這樣
- MLB》克蕭力勸道奇簽這位老將 2故事秒懂為什麼
- 客語介紹景點 福龜童當導覽
- 撞車引來警方關心 毒品案通緝男子被逮
- 勞倫斯體育獎》3金得主同獲肯定 這兩隊讓英美瘋狂
- 台南運將下午到警局抱怨 深夜跳快速道路不治
- 徐國勇臉書緬懷汪笨湖 知汪仍在世後秒刪
- 文總將審核蔡英文入會案 執委出席過半
- 多明尼加記者 臉書直播新聞時遭槍殺
- 桃園百年古厝雙屍命案 主嫌道歉賠償更審輕判25年
- 酒駕逃竄撞壞4車 警開槍成功逮人
- （影音）施易男強忍悲痛 今送別慈母小明明
- 深坑老街半夜瓦斯味好重 原來是挖破了！
- 提案放寬遊覽車車齡限制遭批 葉宜津：有人在傷口上灑鹽
- 自由廣場》談蔡英文「台灣人的骨氣」
- 導遊「蕭帥」 命喪熱愛的工作
- 測試完成 杜拜7月起推無人機載客
- 減薪不可怕 郭阜林怕再受傷!
- 《焦點評論》書香拼圖
- 頭份代表會副主席補選 陳學琳接任
- 半百男星祝女兒情人節快樂 反遭嗆「情人太多」
- 他假冒軍情局少將 北京政協委員也被騙200萬
- 移送毒蟲販毒3罪 警方遭地檢署打臉「全不起訴」
- 汪笨湖病重臥床照曝光 金恆煒、呂秀蓮探視面凝重
- 李大維晤海地前後任總統
- 等了20年 北大安置宅終完工
- 自由廣場》落後義大利20年
- 文化部交通部簽約 打造世界第一鐵道博物館
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：動保處網站認養寵物專區 協尋、認養毛小孩
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分