動保處網站認養寵物專區 協尋、認養毛小孩

2017-02-15 13:32

〔記者聶瑋齡／台北報導〕因應動物保護法「零安樂死」政策，北市動保處鼓勵認養代替購買，在動保處的網站旁設置認養寵物專區，其中，「每日收容公告」與「推薦認養」區塊，每日吸引民眾點閱。

每日收容公告區，是在台北市動物之家每日點交收容的貓犬進行公告，來源包括動物救援、動物管制、民眾拾獲或民眾不續養等，主要提供給家犬貓走失的飼主協尋家犬貓使用；推薦認養區則是已經開放認養的犬貓資訊，點選進去即可看見寵物的狀態，如性別、年齡、品種與顏色等，讓想認養的民眾認識寵物的資訊與狀況。

每日收容公告區，貓、犬公告7日後經動保處評估健康行為適於認養後開放民眾認養，經第一次與貓狗接觸、填寫申請書、核對相關證件、健康檢查、諮詢協助服務後即可帶認養的貓、狗回家，且須繳交晶片植入手續費250元、狂犬病預防注射費200元。

動保處處長嚴一峯說，現動保處正建立e化系統，希望透過更便捷 、即時與行動化的SOP讓狗進來的一小時內能上網公告或通知主人。

此外，民眾亦可下載「台北市動物福利APP」，提供台北市動物之家、台北市流浪貓保護協會、台北市愛兔協會、台灣動物協會、台灣愛貓協會與台灣防止虐待動物協會等5家民間動物保護團體最新、最即時的犬、貓及兔子的認養資訊與開放認養時間。