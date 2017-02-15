老舊烏賊車加倍罰 業者籲設緩衝時間

2017-02-15 13:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對日前環保署擬修法提高各種車輛排污罰緩，累犯者還要加倍罰，業者今日在環保署舉辦的公聽會中叫苦連天，認為難以生存，並表示，其實都很願意配合政府政策，但呼籲政府要有配套措施，而且要設定緩衝期間。

環保署於今年1月初預告「交通工具排放空氣污染物罰鍰標準」修正草案，對汽機車及大型車排污，第1次將提高至原來的2倍，第2次則提高到原來的3倍，汽、機車及大型車最高可分別罰到1萬8千元、3萬6千元及6萬元，此外一期及二期柴油車，罰款也分別提高到原來的4倍及3倍，達到2萬元及1萬5千元，年度累犯者罰鍰上限更提高至6萬元。預計在今年空污季前上路，改善空污情況。

業者普遍認為，目前還未汰換新型車輛的，就是因為經濟能力不好，如果沒有相關配套措施以及緩衝期，以這樣加倍罰的方式，累犯的人會一直累犯，到最後恐怕公司、司機都難以維生，甚至只能「死給你看」。有業者甚至提及，是否應該考慮對老車訂出老車的標準，而非叫一個50歲的人去做30歲的體能測驗。

環保署空保處簡任視察胡明輝則說，環保署希望空氣在大家一起努力下會變好，並非以罰為目的，罰則提高是提醒業者應該確實維修車輛。他舉例，像大客車因為有設定使用年限，所以國內目前老舊車輛只剩1千輛，但國內現在老舊柴油大貨車還有8萬多輛，環保署並沒有設定使用年限，不過希望大家可以做好維護管理，減少排污。至於相關從貨物稅的補助，或者累犯罰則方面，會再研議。