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禽流感是候鳥帶病毒？野鳥學會說話了

2017-02-15  13:14

〔記者林彥彤／台北報導〕禽流感疫情嚴峻，不到一週，全國就有花蓮縣、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣及台南市就傳出會傳人H5N6疫情，針對疫情的不斷爆發，農委會表示，起因與從日、韓飛過來過冬的候鳥有關。對此，中華民國野鳥學會反批，禽流感議題是嚴重的議題，政府因片段原因就推給候鳥，未免也太不負責任了。

社團法人中華民國野鳥學會今天舉辦「別讓綠能開發謀殺了生態」記者會，會中呼籲新政府，推動綠能發展政策（如設置太陽能發電、風力發電等）時，應公開透明更多資訊，並開放讓第三方單位執行監測。

不過談及日前嚴重的禽流感疫情時，中華民國野鳥學會副秘書長李益鑫搖頭表示，一個連「鴨」或「鵝」都分不清的主管機關，看在生態保育者眼裡，很難對這樣的政府有信心。

李益鑫說，協會雖不是研究單位，但是就生態長期觀察者看來，感到有疑點的是，候鳥都是從北而南，可是現在看爆發的點卻非按照其飛的路徑開始，然後政府卻因片段原因就推給候鳥，面對疫情嚴峻問題，未免也太不負責任了。

李益鑫呼籲，無論是禽流感疫情，或是現在綠能開發恐影響生態議題，政府都應該要以「科學」方法解決問題，將資訊透明化，並讓第三方單位執行監測，審慎評估決策，才是民眾所信任的政府。

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  • 社團法人中華民國野鳥學會呼籲，新政府推動綠能發展政策（如設置太陽能發電、風力發電等）時，應公開透明更多資訊，並開放讓第三方單位執行監測。（記者林彥彤攝）

    社團法人中華民國野鳥學會呼籲，新政府推動綠能發展政策（如設置太陽能發電、風力發電等）時，應公開透明更多資訊，並開放讓第三方單位執行監測。（記者林彥彤攝）

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