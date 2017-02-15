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雙駕駛制度行不行？ 公路總局：實行有難度

因應遊覽車意外事故，有學者拋出「雙駕駛制度」，不過公路總局和業界司機都坦言實行「有難度」。（資料照，記者陳薏云攝）

2017-02-15  13:30

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團遊覽車車禍事故引發外界關注，有學者拋出效法德國、日本的「雙駕駛制度」，不過公路總局和業界司機都坦言「有難度」。

根據《聯合報》報導，公路總局應變中心副組長梁郭國指出，葛瑪蘭客運目前已實施雙駕駛制度，但葛瑪蘭客運同時有客運及遊覽車業，駕駛支援調度相對容易，但其他業者若要實施，就需要另聘駕駛，進而使成本大增，而且現在司機難尋，使得雙駕駛制度執行難度高。

一名黃姓司機也坦言：「如果車錢折半，我當然不願意。」懷疑公司有可能將一份薪水分在兩個司機身上，然而公司是否會願意付雙倍薪水在司機身上，也令人質疑。

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