北市驚現「北美灰狼」?!真相是...
2017-02-15 12:59
Merry每天早上準時跟著保育員清理動物展場。（台北市立動物園提供）
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市驚現北美灰狼逛大街？原來是，台北市立動物園幫忙守護家門「狼犬」，台北市立動物園說，園內目前僅有2隻狼犬，分別是鳥園區「Johnny」與兒童動物區的「Merry」，因外觀與灰狼有點類似，經常被民眾誤認，鬧出動物脫逃的烏龍通報。
動物園說，「Johnny」和「Merry」是早些年動物園訓練的一批狼犬護衛隊，專門負責讓野狗知難而退、好保衛園區動物的安全，牠們不僅是稱職的護衛者，也是動物園同仁特別的好同事。
動物園地處山邊、園區範圍很大，早些年經常有野狗成群入園逛大街，或闖入動物照養環境內，造成動物緊迫、受傷、甚至死亡，動物園運用犬隻的領域習性，請陳德和老師傅訓練了一批狼犬，專門負責保衛動物的安全，全盛時期約13隻狼犬。
動物園表示，目前園區內僅剩下2隻高齡13歲的狼犬，分別是鳥園區的「Johnny」與兒童動物區的「Merry」。已卸下防衛任務的牠們，每天定時跟著特定的保育員一起工作，偏偏外形長得有點像溫帶區的北美灰狼，而經常鬧出動物脫逃的烏龍通報。
兒童動物區的保育員憶起剛接管「Merry」時，牠由於不捨前任保育員退休，心情顯得相當鬱卒，經過2年，才逐漸與新任保育員建立起深厚感情。「Merry」每天早上固定跟著保育員出門工作，從保育員清理動物的欄舍到餵食等等，都有一個熟悉的身影跟在左右，也讓保育員笑稱：根本是在監工！
走到哪跟到哪的Merry，保育員笑說，根本是監工！（台北市立動物園提供）
因為害怕羊駝躲在姑婆芋中的Merry。（台北市立動物園提供）
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