阿公這樣打扮…網友直呼：好帥、超潮的
2017-02-15 13:46
〔即時新聞／綜合報導〕這麼潮的阿公你看過嗎？
一名網友在《爆廢公社》分享他阿公的潮照，獲得不少人回響。網友表示，阿公一早跑到他房間叫他起床，要一起去看櫻花，「而且幫阿公拍照還會自己擺姿勢」；照片中的阿公戴著白色帽子，穿著白色套頭衣、黑色長版大外套，褲子則穿著牛仔褲。
網友見狀後，也紛紛回覆，「好時尚的阿公」、「有人跟我一樣腦海響起賭神的背景樂嗎XD」、「太潮了！」還有人打趣說，「如果給阿嬤看到會說， 穿外套把外套穿好！褲管拉下來！會冷」、「想看看阿公年輕的樣子」。
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