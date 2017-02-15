| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
文總將審核蔡英文入會案 執委出席過半 苗栗疑似山區起火 黑煙直沖天際 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

阿公這樣打扮…網友直呼：好帥、超潮的

2017-02-15  13:46

〔即時新聞／綜合報導〕這麼潮的阿公你看過嗎？

一名網友在《爆廢公社》分享他阿公的潮照，獲得不少人回響。網友表示，阿公一早跑到他房間叫他起床，要一起去看櫻花，「而且幫阿公拍照還會自己擺姿勢」；照片中的阿公戴著白色帽子，穿著白色套頭衣、黑色長版大外套，褲子則穿著牛仔褲。

網友見狀後，也紛紛回覆，「好時尚的阿公」、「有人跟我一樣腦海響起賭神的背景樂嗎XD」、「太潮了！」還有人打趣說，「如果給阿嬤看到會說， 穿外套把外套穿好！褲管拉下來！會冷」、「想看看阿公年輕的樣子」。

廣告
  • 看到阿公的打扮，不少網友都直呼好潮。（圖擷取自爆廢公社）

    看到阿公的打扮，不少網友都直呼好潮。（圖擷取自爆廢公社）

  • 幫阿公拍照，還會擺POSE。（圖擷取自爆廢公社）

    幫阿公拍照，還會擺POSE。（圖擷取自爆廢公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 爆廢公社 阿公
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：阿公這樣打扮…網友直呼：好帥、超潮的


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.