機場捷運免費搭！明起發號碼牌自由試乘
2017-02-15 12:29
機場捷運16日起開放民眾自由試乘。（資料照，記者李容萍攝）
［記者謝武雄／桃園報導］機場捷運從明天起至3月1日，於上午8時至下午4時開放民眾免費自由試乘，民眾可至機捷全線21個車站排隊抽取當日試乘號碼牌，即可免費進出21個站自由搭乘，直達車和普通車皆可試乘，每日預估開放2萬人試乘，於A1站辦理預辦登機旅客，完成手續後即可領取機場捷運搭乘券，不必排隊領號碼牌，確保可以搭車出國。
試乘期間，各站發放號碼牌的時間為上午7時40分、9時40分、11時40分，下午1時40分等4個時段，民眾領取的號碼牌於進站時回收，出站時蓋手戳章，憑手戳章再自由進站，各站依進出人數彈性分配調整，6歲以下孩童免票證、6歲以上則是1人領取1張票證。
以站體最大的A1台北站為例，每時段約發放1200張號碼牌，其中，1號出口發放800張、連接台北車站B1連通層（站內藝術-竹林流水前）發放400張。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 機場捷運
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 壁咚始祖淪魯蛇 福士蒼汰脫單全靠他
- MLB》皇家牛棚投手離奇受傷 缺席8週恐趕不上開季
- 摩鐵毒趴6人嗨 竹市刑大臨檢破獲
- 想自立生活 多障者逃離機構
- 宏達電去年每股虧損12.82元 今年可望縮小
- 自由廣場》大港煙火 成功行銷高雄
- NBA》傷後首度練球 林書豪自爆狀況差
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 黑幫入黨風波未了？傳金錢豹酒店妹「被團購」
- 變性手術傷口未癒 也被迫接客
- 中醫爸心疼開藥「看子宮會不會長出來」 逼哭小嫻
- Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽
- 他假冒軍情局少將 北京政協委員也被騙200萬
- 俄國不斷挑釁？ 軍機數次逼近美國驅逐艦
- 酒店妹入黨 國民黨：認同國民黨、資格符合者都歡迎
- 小嫻淚訴天生沒子宮 盼代理孕母在台合法
- 週刊爆毆妻又打母 童仲彥：我媽很生氣...
- 國民黨新竹市長民調 4人都輸林智堅
- 李沛旭「肌」動修水電 簡宏霖被下禁鬍令
- 雀斑小姐不只是女友 周刊爆料周湯豪已訂婚
- 遊覽車翻覆前1小時 在宜縣麵包店留下最後身影
- 歐耀宗飆148Km 卡位一軍有指望
- 給弟開20年爛車！ 司機姊怒批蝶戀花「草菅人命」
- 興富發賣舊總部 賺超過1倍
- 「龐德女郎」3天演活毒蟲媽媽 角逐奧斯卡女配角
- 李進良掀衣露乳頭看診女病患 小禎傻眼
- 工商界新春團拜 大吐一例一休苦水
- 挺過閻總風波 蔣淯安奪單週最佳球員
- 報廢蟋蟀燈罩 變藝術地景
- 退將力挺郝龍斌 高喊支持「一個中國」
- 一銀盜領案3東歐車手判太輕 北檢提上訴
- 深坑老街半夜瓦斯味好重 原來是挖破了！
- 恰恰坦白 台日賽前「來不及調」
- 亞羽混團賽 我今首戰港
- 國道車禍33位罹難者 預計19日火化
- 世大運反恐 下月底實兵演練
- 《中英對照讀新聞》Hospice patient gets her wish to snuggle with a basket of kittens 臨終病患如願以償，與一籃子小貓相依偎
- MLB》殷仔開幕戰先發不保？ 教頭屬意前皇家王牌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：機場捷運免費搭！明起發號碼牌自由試乘
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分