機場捷運免費搭！明起發號碼牌自由試乘

機場捷運16日起開放民眾自由試乘。（資料照，記者李容萍攝）

2017-02-15 12:29

［記者謝武雄／桃園報導］機場捷運從明天起至3月1日，於上午8時至下午4時開放民眾免費自由試乘，民眾可至機捷全線21個車站排隊抽取當日試乘號碼牌，即可免費進出21個站自由搭乘，直達車和普通車皆可試乘，每日預估開放2萬人試乘，於A1站辦理預辦登機旅客，完成手續後即可領取機場捷運搭乘券，不必排隊領號碼牌，確保可以搭車出國。

試乘期間，各站發放號碼牌的時間為上午7時40分、9時40分、11時40分，下午1時40分等4個時段，民眾領取的號碼牌於進站時回收，出站時蓋手戳章，憑手戳章再自由進站，各站依進出人數彈性分配調整，6歲以下孩童免票證、6歲以上則是1人領取1張票證。

以站體最大的A1台北站為例，每時段約發放1200張號碼牌，其中，1號出口發放800張、連接台北車站B1連通層（站內藝術-竹林流水前）發放400張。