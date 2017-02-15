南島族群婚禮3月登場 魯凱族傳統吸客

歷年來的南島族群婚禮已成為原鄉重要文化活動。（圖由茂林國家風景區管理處提供）

2017-02-15 12:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一年一度的南島族群婚禮邁入第12屆，3月即將登場，今年將以霧台鄉魯凱族原住民傳統婚禮進行，茂林國家風景區管理處盼透過婚禮，推介轄內文化觀光資源，結合特色民宿、餐飲、伴手禮，帶動地方觀光產業發展。

2017南島族群婚禮以「情牽大武山．百合花的誓約」為主題，將於3月登場，活動2005年開辦以來，成為南部重要的觀光文化活動，今年系列活動於3月4日至4月1日進行，最壓軸的傳統婚禮3月11日在霧台國小舉辦。

茂管處表示，歡迎計畫今年舉辦婚禮的原住民朋友或認同原住民文化的中外新人，即日起上網預約報名，參加者可體驗南島族群婚禮獨特儀式，在原住民高昂的歌聲、耆老祈福，以及雲霧繚繞、櫻花盛開的氛圍裡，替自己和另一半留下永恆的承諾及感動；有意報名參加的新人可至茂管處網站查詢，名額有限，額滿為止。

茂管處也整合霧台鄉景點，包括岩板巷等特色，推出多條優惠行程，讓遊客觀賞婚禮的同時，也能遊遍屏北3原鄉，並且參加摸彩。