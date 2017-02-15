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大學同窗出遊1死1傷 仁愛院區女傷者情緒低落

2017-02-15  12:17

〔記者張議晨／台北報導〕國道遊覽車事故造成33死，目前還有11人在醫院救治，其中在北市聯醫仁愛院區的22歲女性傷者戴佑珊，預計最快明天可轉入普通病房，仁愛院區醫務長陳冠仰今受訪表示，女傷者目前情況穩定，原本腦部暈眩症狀也已緩解。但因同行的大學同窗呂怡臻不幸罹難，目前戴女情緒上較為低落，也不太想說話。

家住新北市的戴佑珊與大學好友呂怡臻共同報名此次武陵賞櫻團，2人開心結伴出遊卻遭逢意外，僅戴佑珊1人逃過死劫。

戴佑珊送醫時在臉部、頭部及肢體有多處擦傷，包括左邊顏面有輕微骨折，右腳第五節骨頭有裂傷現象，及腦部暈眩現象。

陳冠仰說，目前戴女可以進食也不會想吐，腦震盪情形已經改善，而腳部骨折已打上石膏，不過情緒明顯低落，已安排精神科醫師協助給予輔導。

此外，萬芳醫院收治的女性傷者陳玉瑩，目前還在加護病房與死神搏鬥，萬芳醫院表示，該名傷者目前仍在加護病房插管急救，但比起前2天症狀相對步入穩定，但仍沒有脫離險境，還需持續觀察。

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  • 仁愛院區收治傷者戴佑珊目前情況穩定，但因同行友人罹難及受傷，情緒低落。（記者張議晨攝）

    仁愛院區收治傷者戴佑珊目前情況穩定，但因同行友人罹難及受傷，情緒低落。（記者張議晨攝）

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