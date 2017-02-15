為在地添色彩 宜蘭街頭藝人審查報名開跑

宜蘭街頭藝人審查報名開跑。（記者簡惠茹攝）

2017-02-15 12:03

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府文化局將在3月25日、26日辦理「106年宜蘭縣街頭藝人從事藝文活動許可審查」，於北、東廣場舉行考試，受理報名時間是2月2日到3月2日截止。

去年考取到證照的安妮塔克與林紫恩今天在宜蘭演藝廳示範演出，林紫恩以陶笛吹奏難度相當高的曲目「大黃蜂」，她說，自己其實很容易害羞，但是在演出過程中，總是可以享受音樂的魅力，安妮塔克則是木吉他和木箱組合的街頭藝人團體，兩名非科班出身的演奏家，靠著不斷學習、累積演出經驗，展現自由奔放的音樂風格。

文化局表示，今年宜蘭縣街頭藝人審查評分標準為技藝性、創新性、互動性、整體性，將原本「創意性」改為「創新性」，由於同性質表演越來越多的情況下，創新、獨特顯的更為重要，希望街頭藝人精彩技藝，可以為宜蘭街頭增添許多色彩，打造宜蘭街頭品牌。