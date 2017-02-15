禽流感升溫 屏東設立檢疫消毒站

2017-02-15 11:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕國內禽流感疫情升溫，已有3縣市傳出H5N6亞型高病原禽流感案例，屏東縣為防範禽流感病毒入侵，今天起在長治鄉台24線，設立化製運輸車輛檢疫消毒站，檢查及消毒外縣市載運化製畜禽進入本縣化製廠之車輛，並且加強養禽場監測採樣、訪視輔導及養禽場周邊的消毒等防疫工作。

縣府農業處長黃黃國榮表示，屏東縣設有4家化製廠，接受雲林等其他縣市的畜牧場之死廢畜禽屍體化製，為了避免死亡的禽隻散播疫病，化製車輛必須符合密閉式且經消毒後才能進入化製場，違反公告者，可依「動物傳染病防治條例」罰鍰2~100萬元。

屏東縣農業處處長黃國榮表示，H5N6亞型高病原性禽流感病毒傳播力極強，可透過野鳥入侵後再於環境中傳播，絕對不可以掉以輕心，屏東縣由於在雞鴨鵝禽類的養殖佔全國第2位，民國104年時疫情重創屏東縣養殖業，有近200場進行撲殺，目前雖已恢復100多場，並且大幅改善衛生環境及防疫能力，但是預防重於處理，也呼籲所有養殖業者一定加強防疫及消毒的工作。