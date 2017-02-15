室友嘿咻超大聲 他做這件事讓對方馬上安靜...

2017-02-15 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕不少人有在外租屋的經驗，不過如果室友帶伴侶回家嘿咻，又不小心「很大聲」的話，會造成很大的困擾，有網友在《報廢公社》PO文，透露隔壁室友一週炒飯4次，每次都很大聲，結果這次他終於做出反擊！

原PO寫道：「一回到家就聽到隔壁情侶在激戰...由於小弟的套房隔音真的很爛很爛...我都聽到了...」網友透露，女生聽到他說的話時和男友說：「啊..！隔壁的回來了啦..啊..！」結果她男友回：「沒關係啦...！快射了..！」

結果原PO在門口大喊：「你們繼續沒關係，反正我也聽習慣了。」結果他們安靜了10分鐘。原PO回應其他網友透露，他在喊完10後鐘後就出門，不知道後續情形，對方一週炒飯4次，已經聽得很習慣了，也透露情侶大約20歲出頭。