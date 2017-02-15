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原住民族語保母將招考 高市有20個名額

2017-02-15  11:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院原民會核定今年全台族語保母名額128位、高雄有20個名額，高市原民會提醒符合資格、有興趣的原民朋友把握機會，招考報名即日起至2月20日止。

高市原民會表示，族語保母屬於原住民族語扎根補助計畫，主要在建構最自然的族語學習環境，推動全族語幼兒托育，落實族語學習家庭化、部落化，並提供部落（社區）在地就業機會。

原民會指出，族語保母自102年推動，期間有2年（104～105年）未新增招考，今年再次舉辦，全台128位、高雄有20個名額。

原民會說明，凡族人家中能說流利原住民族語、且有三等親以內1足歲以上、5歲以下，未就讀幼兒園的原住民籍幼兒，皆可報名。

此外，原民會也獎助幼兒送托族語保母托育的家庭，凡參與族語保母及送托家庭，每照顧一名原住民嬰幼兒的族語保母，每月獎助3000元，送托核定族語保母之家庭，每月獎助2000元。

詳細資料可向原民會教育文化組索取或上網最新消息處下載；洽詢專線（07）7406511*507古小姐。

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  • 原住民族語保母即將招考。（高市原民會提供）

    原住民族語保母即將招考。（高市原民會提供）

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