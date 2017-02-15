清華竹教大合併首招生 幼教加科技創造雙專長
清華大學與新竹教育大學合併後，今年將首度招生，將搭配原有的多專長課程規劃，讓教育與科技結合，幫學生學習加值。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕清華大學與新竹教育大學去年正式合併，今年也將首度招生，清大表示，人才培育朝向跨領域，鼓勵學生多多組合自身專長，如幼教人才可學習科技領域；幼教系學生唐藝也說，對幼兒教育感興趣，將涉足程式設計、影像處理等，未來替小朋友開發更適合的電子教具，幫助幼兒發展。
清大副校長周懷樸說，合校後希望讓學生學習更彈性寬廣，而清大原先較重理工，如今加入竹教大原先科系，增加9個藝術與教育領域，認為運用原先理工基礎下，再加入藝術元素，學生的創新、創意及創造，預期將有更好發展與選擇。
周懷樸表示，清大多年前已強調多專長跨領域，學生可在原先系所之外，挑選其他科系的專長修業，熱門的組合包含有電機加音樂、材料與藝術設計、教育跟資工等，與竹教大合校納入更多藝術與教育科系後，彈性組合達350種以上。
清大教務長戴念華說，校內多專長課程規劃，沒有增加學生的畢業學生，仍只要128學分即可，但在系必修60學分上則砍半，學生只要修30學分系必修作為自己的第一專長，剩下一半就能自由挑選他系專長，或挑選不同的學分學程等，將來畢業證書就能呈現多專長資格。
清大幼教系大二生唐藝說，觀察發現現在幼兒常跟家長用高科技產品，但台灣卻少專為幼兒設計的3C，故過去在竹教大念書，就打算畢業後攻讀資工領域，現在來到清大，能直接在大學階段就涉獵程式設計、影像處理等專長課程，還能提早接觸相關同儕，未來希望替幼兒開發電子教具，如適合幼兒肌肉的觸控筆等，幫助教學現場乃至幼兒發展。
清大動力機械系的江冀則說，不同領域能讓自己看事情的角度更寬廣，因此在動力機械領域之下，又必修創新設計學分學程，認為「想像力訓練」能幫助科學突破，如愛因斯坦、牛頓等偉大科學家一樣，也舉例設計電子產品如天線，具設計與電子涵養的人，就能創造兼具美感與功能的產品。
清大還說，甚至還有不具名的企業家認同清大跨領域的教育與科技結合，捐贈1億元設計教育基金，提供今年新生，只要學測總級分達頂標，錄取清大教育領域科系，就可獲每年10萬獎學金，若每年維持續領標準，4年共可領40萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 黃國昌嘆小黨經營辛苦
- NBA》詹姆斯「準大三元」領軍 擋住灰狼威金斯41分強攻
- 司改代表出爐 傳全聯會推5律師全軍覆沒
- 打造國家歷史風景區 鹿港爭建輕軌
- 一顆赤子之心的遠颺
- 嘉市國中小 下學年恢復原學區制
- 台藏家庭政院前流淚控訴法律歧視、政府刁難
- 黑幫入黨風波未了？傳金錢豹酒店妹「被團購」
- 全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答
- 新北民政局催婚 520紅線大放送
- 田馥甄難逃長輩催婚 情人節笑談高齡產婦
- 台南運將下午到警局抱怨 深夜跳快速道路不治
- 金正男被暗殺後 妹妹傳遭到監禁
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 司機沒過勞？ 女兒淚訴：已連上16天班
- 中越邊境小村集體中毒7死 死因指向吃中國製糖果
- 食材登錄平台 將納連鎖速食業者
- 妻援交被打槍…夫不怪她反毆殺價客
- 洪秀柱領導出啥問題？ 葉匡時：5個副主席3個反
- 楊乃文弱不禁風 走一步退三步
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOTC to review bus operations
- 國道遊覽車翻覆意外責任歸屬 台客名嘴說話了
- MLB》洋基宣布田中將大投開幕戰 破日本投手紀錄
- 【愛讀書】 《巴黎評論．作家訪談錄Ι、ΙΙ》
- 冷眼集》是豬隊友？ 還是蓄意幫倒忙？
- MLB》殷仔開幕戰先發不保？ 教頭屬意前皇家王牌
- 「人生最大的遺憾」 週刊爆：邱惠美曾為愛墮胎
- 台日賽戰袍亮相 23日報到
- 暫緩訪台 熱比婭︰了解中國對台施壓
- NBA》東部戰績倒數 魔術總管：被砲轟是應該的
- 華碩ZenFone 3 Zoom 雙主鏡頭14,990元
- 台股開盤上漲4.26點 報9723.04點
- 周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚
- 自由廣場》大車禍後 商官都在騙來騙去
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- 旅行公會：上班16天≠工作16天
- Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽
- 八里國中小營養午餐 享半價
標題：清華竹教大合併首招生 幼教加科技創造雙專長
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email