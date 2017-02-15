清華竹教大合併首招生 幼教加科技創造雙專長

清華大學與新竹教育大學合併後，今年將首度招生，將搭配原有的多專長課程規劃，讓教育與科技結合，幫學生學習加值。（記者吳柏軒攝）

2017-02-15 11:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕清華大學與新竹教育大學去年正式合併，今年也將首度招生，清大表示，人才培育朝向跨領域，鼓勵學生多多組合自身專長，如幼教人才可學習科技領域；幼教系學生唐藝也說，對幼兒教育感興趣，將涉足程式設計、影像處理等，未來替小朋友開發更適合的電子教具，幫助幼兒發展。

清大副校長周懷樸說，合校後希望讓學生學習更彈性寬廣，而清大原先較重理工，如今加入竹教大原先科系，增加9個藝術與教育領域，認為運用原先理工基礎下，再加入藝術元素，學生的創新、創意及創造，預期將有更好發展與選擇。

周懷樸表示，清大多年前已強調多專長跨領域，學生可在原先系所之外，挑選其他科系的專長修業，熱門的組合包含有電機加音樂、材料與藝術設計、教育跟資工等，與竹教大合校納入更多藝術與教育科系後，彈性組合達350種以上。

清大教務長戴念華說，校內多專長課程規劃，沒有增加學生的畢業學生，仍只要128學分即可，但在系必修60學分上則砍半，學生只要修30學分系必修作為自己的第一專長，剩下一半就能自由挑選他系專長，或挑選不同的學分學程等，將來畢業證書就能呈現多專長資格。

清大幼教系大二生唐藝說，觀察發現現在幼兒常跟家長用高科技產品，但台灣卻少專為幼兒設計的3C，故過去在竹教大念書，就打算畢業後攻讀資工領域，現在來到清大，能直接在大學階段就涉獵程式設計、影像處理等專長課程，還能提早接觸相關同儕，未來希望替幼兒開發電子教具，如適合幼兒肌肉的觸控筆等，幫助教學現場乃至幼兒發展。

清大動力機械系的江冀則說，不同領域能讓自己看事情的角度更寬廣，因此在動力機械領域之下，又必修創新設計學分學程，認為「想像力訓練」能幫助科學突破，如愛因斯坦、牛頓等偉大科學家一樣，也舉例設計電子產品如天線，具設計與電子涵養的人，就能創造兼具美感與功能的產品。

清大還說，甚至還有不具名的企業家認同清大跨領域的教育與科技結合，捐贈1億元設計教育基金，提供今年新生，只要學測總級分達頂標，錄取清大教育領域科系，就可獲每年10萬獎學金，若每年維持續領標準，4年共可領40萬元。