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劣！漆彈玩家爽對戰 彈洗國定古蹟

左營舊城的城牆留下斑斑的漆彈痕跡。（記者黃佳琳翻攝）

2017-02-15  11:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一組漆彈玩家趁著上週末休假時，攜家帶眷前往高雄國定古蹟左營舊城對戰，西門砲台段城牆被彈洗狂炸，高市文化局獲報後已向警方報案，要揪出這些沒有公德心的漆彈客，文化局副局長林尚瑛說，依文資法規定，最重可處5年徒刑，併科2000萬罰金。

文化局指出，這組約20多人的漆彈玩家有老有小，有男有女，一群人把國定古蹟當成漆彈戰場遊玩，不但在西門砲台段城牆留下累累彈痕，把古蹟染色染得亂七八糟，甚至不顧安危在斑駁、充滿陷洞的古蹟城牆上肆意奔跑。

林尚瑛指出，經會勘後，發現這些漆彈是環保材質，可以用水清洗，對古蹟沒有造成太大危害，屬不幸中的大幸，但民眾守法觀念如此差，甚至不尊重古蹟及當地居民的行徑已引發眾怒，文化局除了通報文化部外，也正式報案要揪出這群破壞國定古蹟的玩家。

林尚瑛說，目前左營舊城仍是國防部所管轄，但因管理上等諸多問題，讓左營舊城一直無法完整保護，為了保存古蹟，高市府已啟動舊城計畫，透過容積移轉的方式與國防部換地，讓這塊全台灣最大的舊城遺址可以回歸市府管轄。

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  • 左營舊城的城牆留下斑斑的漆彈痕跡。（記者黃佳琳翻攝）

    左營舊城的城牆留下斑斑的漆彈痕跡。（記者黃佳琳翻攝）

  • 一群漆彈玩家上週末前往左營舊城玩漆彈破壞古蹟，還在臉書打卡，成為犯罪鐵證。（記者黃佳琳翻攝）

    一群漆彈玩家上週末前往左營舊城玩漆彈破壞古蹟，還在臉書打卡，成為犯罪鐵證。（記者黃佳琳翻攝）

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