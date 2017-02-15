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一山不容二虎？ 兩隻老虎玩偶竟大打出手

2017-02-15  11:28

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說一山不容二虎，而這個現象竟然真實上演，有民眾在「爆料公社」臉書粉絲頁PO出影片，只見兩個身穿老虎玩偶裝的工讀生，竟然在中國的大街上大打出手，讓網友驚呼打架竟然也可以那麼可愛。

從影片中可以看到，有兩個Q版橙黃色老虎站在街道上，左邊那隻突然對右邊的老虎玩偶施展迴旋踢，事出突然之下，右方的老虎只能側身閃避，並尋找空檔反踢1腳。此時先動手的老虎陷入狂暴階段，瘋狂地以連環鉤拳襲擊右側老虎。

臉書網友紛紛湧入觀賞，有人驚訝於老虎的純熟武藝，竟能使出「旋風腿」、「廬山昇龍霸」、「飛龍升天破」等等，還有許多人笑稱這段打鬥有著莫名的喜感，讓人看了不禁會心一笑。

相關影片請見：

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  • 中國街上有兩隻老虎玩偶裝的民眾大打出手。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

    中國街上有兩隻老虎玩偶裝的民眾大打出手。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

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相關關鍵字： 互毆 打架 玩偶 玩偶裝 老虎
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