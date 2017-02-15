新北環保局工會陳情：清潔獎金全面8000元

新北市政府將發放清潔獎金，工會訴求「要公平、不要對立」要求全面發給8000元，早上到環保局門口陳情。（記者何玉華攝）

2017-02-15 11:13

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府去年增編1億元清潔獎金，擬考量清潔隊員工作現況發放，鼓勵「工勤高、沒人做」的工項，但工會訴求「要公平、不要對立」要求全面發給8000元，早上動員近百人到環保局門口陳情，過程理性平和。

環保局主任秘書程大維表示，為了反應清潔隊員工作的真實情況，包括駕駛出勤風險高、夜班、資收班，隊員從事意願各有不同，因此為了達到最大公約數，已辦了33場座談會，各清潔隊、工會看法差異大，目前如何發放，尚未定案。

程大維強調，目前仍在收集各方意見，希望能在3月定案，屆時發放將會回溯到今年1月。

環保局目前清潔隊員為5298人，扣除沒有清潔獎金的內勤人員，目前約有4900人領取6000元獎金，每年預算約4億元，去年增編1億元，環保局初估，若要全面增發到8000元，需要的經費總共約6億元。