國旅雙駕駛可行？ 學者：從消費者改變心態做起

交大運管系副教授王晉元建議遊覽車可配置雙駕駛，但他強調，若要實行雙駕駛制度，消費者心態必須要改變，要有「安全需要付出代價」的新認知。（資料照，記者歐素美攝）

2017-02-15 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團遊覽車車禍事故釀33人死亡、11人輕重傷，引發外界對於國旅團經營方式的關注，交大運管系副教授王晉元建議，可以向德國、日本師法，要求配置雙駕駛，業者勢必大幅增加成本，但王晉元強調，消費者的心態也必須要改變，要有「安全需要付出代價」的新認知。

根據《聯合報》報導，王晉元表示，在德國長途客運必須是雙駕駛，當一個人開車的時候，另一個人要休息，不過假如台灣要跟進這樣的做法，業者勢必會增加許多成本，如果要這樣做，消費者必須先「改變心態」，認知安全是需要付出相對代價的。

至於日後若採用雙駕駛制度，團費必定上漲，王晉元建議政府在調漲團費時，要透過價格審議委員會、民間消保機構參與，以及第三方公正單位背書，來告訴消費者漲價背後的成本是如何計算。

另外，王晉元也建議觀光局應建立旅遊產品把關機制，若一日遊行程太遠、時間太長、駕駛有明顯超時工作之虞，應要求「配置兩個駕駛」或是「不准販賣該產品」，未來各項旅遊產品也該有「核准編號」，讓消費者清楚了解這是受政府核准的旅遊產品，也對駕駛工時更有保障。