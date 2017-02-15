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「六月天」小學生樂團 最愛不是五月天

屏東縣牡丹國小「六月天」樂團，主唱張恩佑（左三）歌聲嘹亮渾厚醉人。（記者林曉雲攝）

2017-02-15  10:59

〔記者林曉雲／屏東報導〕偏遠的南台灣有「六月天」小學生樂團，主唱是屏東縣牡丹國小六年級學生張恩佑，今天教育部長潘文忠訪視該校，「六月天」樂團帶來生動的表演，一開口震驚全場，歌聲嘹亮渾厚醉人，號稱「六月天」樂團，最愛竟不是五月天，而是劉文正、齊秦和陳昇！

位處屏東和台東交界的屏東縣牡丹國小，學生幾乎全是原住民生，全校人數逆增達90人，潘文忠與全校師生手作點心、跳原民舞，為偏鄉小校打氣鼓勵。校長楊瑞麟表示，牡丹國小已成為全國知名的景觀校園，孩子多才多藝，全校只有6班，但班班有鋼琴，人人會樂器，主打音樂學校，努力翻轉偏鄉學生劣勢。

牡丹國小也有全國知名的景觀校園十景，包括彩虹步道、LOVE牡丹、彩虹椅、彩繪校園、牡丹NBA球場、直立式LOVE、 LOVE之窗、LOVE台階、牡丹國小聖誕季、牡丹國小入口意象大腳引小腳等，校園內還有牡丹窯窯烤麵包，且飼養數隻公雞母雞，推動食農教育。

張恩佑表示，他國小三年級從鄰近學校轉入牡丹國小，開始學習樂器，包括吉他、鋼琴、貝斯及爵士鼓，他的夢想是當歌手，和同學一起組樂團，因為目前當紅的樂團是五月天，校長建議他們多一個月，「六月天」樂團因此誕生，雖然樂團名稱和五月天有關，但他最愛的歌手卻不是五月天，反而是資深歌手如劉文正、齊秦和陳昇。

為教長帶來劉文正的「誰在眨眼睛」，張恩佑笑說，因為部落老人很愛唱劉文正，但他們唱的不好啦，他自己和同學有下苦功練過，齊秦的歌曲也非常好聽。

牡丹國小教導主任黃文聰表示，為留住牡丹的學生就地讀書，校長大力推動音樂教育，該校聘有專任的音樂老師，也極力爭取民間資源，果真爭取家長的信任，國小部即從103年的49人增加為68人，幼兒園人數也有增加。

校長楊瑞麟也說，牡丹國小的孩子會彈鋼琴、彈烏克麗麗、吹直笛、吹陶笛、打非洲鼓、打爵士鼓、組樂團、騎獨輪車、繪畫、舞蹈、玩直排輪、滑板、蛇板等，孩子們多才多藝，學生數成長近50％；但最重要的是TASA成績進步了。

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教育部長潘文忠（左二）今天訪視屏東縣牡丹國小，和師生一起手作原住民點心。（記者林曉雲攝）

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相關關鍵字： 五月天 六月天 潘文忠 牡丹國小
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