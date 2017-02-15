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醫學中心首創 成大醫院開辦信用卡繳費

2017-02-15  10:44

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院從今（15）日起透過公務機關信用卡繳費平台，全面開辦醫療費用信用卡繳費，是全國第一家開辦信用卡繳費的醫學中心，收費櫃檯可受理29家銀行信用卡繳費，除醫美及健康檢查費用外，不論門診、急診及住院等醫療費用，都能以信用卡繳費。

成大醫院表示，該院從去 （105）年已推行自助繳費機及繳費APP，提供方便繳費服務，今年接著開辦醫療費用全面可以信用卡繳費的便民服務，歡迎病友與家屬多利用；但民眾須自付0元至20元不等的手續費（依銀行規定）。

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  • 成大醫院從二月十五日起全面開辦醫療費用信用卡繳費。（記者王俊忠翻攝）

    成大醫院從二月十五日起全面開辦醫療費用信用卡繳費。（記者王俊忠翻攝）

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