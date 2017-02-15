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避免憾事發生 搭遊覽車先檢查4個步驟

2017-02-15  10:58

〔即時新聞／綜合報導〕國道5遊覽車翻覆33死，讓各界重新關注遊覽車的安全問題，「南鯤鯓遊覽車祝您旅途愉快」臉書粉絲團指出，民眾在搭車前可以勇於捍衛自我的權益，在出發時做好安全檢查4步驟，不僅可讓旅遊一路放心，並保護自己平安回家。

「南鯤鯓遊覽車祝您旅途愉快」指出，第1步，查看車齡，不超過15年的最好，但同時也要提醒民眾，車輛是否安全與車齡並非完全畫上等號，最主要是遊覽車的保養有無確實做到。

第2步，了解如何從車內將車門打開，這一點相當重要，畢竟駕駛假如心肌梗塞或意外昏迷時，民眾可自己逃生，不會被困在車上。

第3步，弄懂如何從車外打開車門，假如民眾在車外想要救出受困車內的民眾，只要弄懂開門的方法，即可讓旅客逃生。

第4步，檢查胎紋，最好深度要達到0.5公分。該粉絲頁指出，旅客還可檢查逃生出口、車門洩壓閥、破窗裝置，以及查看行車記錄器確認司機有無疲勞駕駛，進而確保旅途一路順風。

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  • 國道遊覽車翻覆33死，民眾出遊前可依照4個重點檢察車輛，確保自己的安全。（資料照，記者吳政峰攝）

    國道遊覽車翻覆33死，民眾出遊前可依照4個重點檢察車輛，確保自己的安全。（資料照，記者吳政峰攝）

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